A partir do próximo domingo (29), o programa Domingo Show, da Record, terá um novo apresentador – ou melhor, uma nova apresentadora. Sai Geraldo Luís, que passa a apresentar o Balanço Geral SP a partir da próxima segunda-feira (30), entra Sabrina Sato, que estava fora do ar desde o nascimento de sua filha Zoe, em novembro do ano passado.

“É uma felicidade que não cabe em mim. Estou muito feliz e agradecida com essa oportunidade que a Record TV está me dando nesse momento tão especial da minha vida. Vou com toda a minha força, dedicação e amor cuidar desse programa para levar entretenimento, alegria e informação para toda a família aos domingos”, comemorou a apresentadora.