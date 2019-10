Apontada como affair de Caio Castro, Grazi Massafera parece não querer esconder sua proximidade com o ator.

Em uma foto publicada por Caio no Instagram, em que ele aparece em uma cena de luta da novela A Dona do Pedaço, Grazi deixou o seguinte comentário: “Arrasou paê!”. De acordo com o site Purepeople, isso bastou para que os seguidores dos artistas fossem à loucura, na torcida pelo novo casal. Grazi e Caio foram vistos aos beijos no início de setembro durante a festa de aniversário de Luciano Huck. Dias depois também foram flagrados passeando juntinhos pelo Litoral de São Paulo.