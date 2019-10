Começaram, nesta quinta-feira (26), as obras de pavimentação de sete trechos da Linha Verde, em Curitiba. As intervenções programadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, que compreendem 2.100 metros, teriam início na quinta-feira passada (19), mas foram adiadas em função das fortes chuvas registradas neste dia e nos dias que se seguiram ao agendamento prévio.

De acordo com informações da prefeitura, as melhorias irão recuperar o piso em regiões com desgaste excessivo, dando mais segurança e conforto para quem trafega pela via. Enquanto os trechos estiverem em obras, a via terá interdições parciais, sem bloqueio total em nenhum momento.

O trabalho começou no trecho de 490 metros da Linha Verde compreendido entre a Rua Wilson Feijó e a Avenida Marechal Floriano Peixoto, no bairro Prado Velho.

Na sequência, serão feitos dois trechos na Regional Boqueirão. Um tem 270 metros e fica entre a Rua Aníbal Requião e o Viaduto do Xaxim, onde a Rua Francisco Derosso e a Avenida Brasília passam sobre a Linha Verde. O outro, no Hauer, é de 290 metros e fica entre a Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza e a Avenida Marechal Floriano Peixoto.

Depois, os serviços serão realizados em outros três trechos onde a Linha Verde delimita a Regional Cajuru, todos no bairro Guabirotuba. Serão pavimentados os 200 metros entre a Avenida Senador Salgado Filho e a Rua Deputado Leoberto Leal. As obras também alcançarão os 350 metros entre as ruas Deputado Leoberto Leal e João Ferreira Leite. A terceira obra ocorrerá em 230 metros entre os portões de acesso ao Lactec e o campus da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Ainda serão revitalizados os 270 metros da Linha Verde entre as ruas Santa Madalena Sofia Barat e dos Xaverianos, no Bairro Alto.