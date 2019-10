As feiras da Primavera e da Criança começam nesta quinta-feira (26) no Centro de Curitiba. Na Praça Osório é realizada a feira em homenagem à estação das flores e na Santos Andrade às crianças. As duas ficam montadas até o dia 12 de outubro.

A Feira da Primavera reúne 59 barracas com artesanato regional, minijardins em vasos de pedra e cerâmica e peças decorativas com o tema da nova estação. Quem passa pela feira não pode deixar de provar a comida típica de diversas regiões do mundo, entre as opções estão acarajé, bolinho de bacalhau, pierogi, empanadas chilenas, polpeta, pães, geleias, mel, chocolates, biscoitos e, é claro, o tradicional pastel de feira.

Já a Feira da Criança, pensada para oferecer presentes para o dia crianças dos baixinhos, reúne 10 barraquinhas com brinquedos, vestuário, presentes e artesanato. Para comer os quitutes tradicionais de feira como pastel, churros e crepe.

Nas duas feiras os preços das comidas variam entre R$ 5 e R$ 25.

A Feira de Primavera, na Praça Osório, funciona de segunda a sábado das 10h às 21h e domingo das 14h30 às 19h30. Já na Praça Santos Andrade a Feira da Criança fica de segunda a sábado das 10h às 20h e domingo das 14h30 às 18h.

Serviço!

Feira da Primavera

Quando: de 26 de setembro a 12 de outubro

Onde: Praça General Osório

Horário: de segunda a sábado das 10h às 21h; domingo das 14h30 às 19h30

Feira da Criança

Quando: de 26 de setembro a 12 de outubro

Onde: Praça Santos Andrade

Horário: se segunda a sábado das 10h às 20h e domingo das 1430 às 18h