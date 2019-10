A ação rápida e planejada de três assaltantes deixou funcionários de um hipermercado do bairro São Braz, em Curitiba, assustados na madrugada desta quinta-feira ( 26). Segundo informações da Polícia Militar, o trio entrou armado no estabelecimento comercial e rendeu os trabalhadores. A partir daí, os assaltantes começaram a retirar os produtos do hipermercado: mais de 200 celulares, 10 televisões, caixa de som, películas para aparelhos móveis, bebidas alcoólicas, lascas de barril de carvalho e até temperos.

Para a ação, os assaltantes estudaram a localização do estabelecimento, movimentação na região e até detalhes de como é o hipermercado por dentro. “Eles tinham uma cartolina explicando o procedimento e cada passo que seria dado para realizar o assalto”, relatou Caroline Felix, Aspirante Oficial da Polícia Militar.

Fugitivos

Após ser informada do assalto, a Polícia Militar descobriu que o trio estava em uma casa no bairro Parolin. Ao chegarem próximo à residência, avistaram os assaltantes fugindo pelas janelas. “Percebemos que no local tinha uma central de monitoramento que os avisou da nossa chegada. Não conseguimos prendê-los e nem recuperar o armamento usado no crime. Recolhemos os produtos do hipermercado e encontramos mais de 200 pedras de crack e balanças de precisão. Isso nos leva a crer que era um depósito para acumular objetivos de furto ou roubo e também de produtos ilícitos”, reforçou a aspirante oficial da Polícia Militar.

Os produtos do hipermercado foram encaminhados para a Delegacia de Furtos e Roubos de Curitiba.

