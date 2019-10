O Deputado Estadual Luiz Carlos Martins (PP) usou seu espaço em uma sessão da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), na terça-feira (24), para reclamar do salário que ganha como parlamentar. Seu vencimento, de pouco mais de R$ 25 mil, não paga “metade de um carro popular”, conforme a fala do político.

O deputado, que está em seu sétimo mandato na assembleia, reclamou do que considera um ‘achatamento’ do salário dos parlamentares, que não tem reajuste desde 2015. “Tivemos um achatamento salarial. Com o salário de deputado você ia em uma concessionária e comprava um carro zero da melhor qualidade. Hoje, não paga metade de um carro popular”, comentou.

Além do salário recebido pelo parlamentar, suas receitas envolvem também mais R$ 100 mil reais mensais, com despesas de gabinete e verbas destinadas à contratação de assessores diretos – os conhecidos servidores comissionados.

Em resposta ao que disse na ALEP, o deputado, ao Portal G1, reafirmou tudo o que disse na ocasião.

Miserê

O caso não é novo. Em agosto, o procurador de Minas Gerais, Leonardo Azeredo, afirmou que o salário que recebe do Ministério Público mineiro – R$ 24 mil – era um ‘miserê’. “Como é que o cara vai viver com R$ 24 mil? O que de fato nós vamos fazer para melhorar a nossa remuneração? Ou nós vamos ficar quietos?”, comentou.

E aí, deputado?

Em nota, o deputado Luiz Carlos Martins se pronunciou a respeito da polêmica. De acordo com a nota, a “intenção foi a de mostrar que no seu ponto de vista o poder de compra não evoluiu de acordo com os preços. E que, se um deputado ganhando R$ 25 mil sente isso, imagina como sente o trabalhador que ganha salário minimo ou perto disso. Em nenhum momento o deputado reclamou do salário de um parlamentar, ou criticou o valor recebido. Diante da realidade da grande maioria da população, deputado ganha muito bem. A discussão na Assembleia retratava exatamente isso”, diz a nota.