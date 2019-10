A terceira edição do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais começa no dia 22 de novembro e será a maior programação gratuita de fim de ano do país. Serão mais de 100 atrações da Prefeitura e empresas privadas, entre autos, corais, exposições de presépios e feiras, que ocorrerão até 23 de dezembro. Estrelas de Belém iluminadas indicarão e valorizarão as atrações históricas da cidade. A decoração poderá ser vista até 6 de janeiro.

“A programação do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais foi concebida para espalhar o espírito de paz e de união entre as pessoas, transformando nossa cidade também em uma ótima opção turística para desfrutar das festas de fim de ano”, afirma o prefeito Rafael Greca ao site da prefeitura. Ele acredita que a temporada natalina deverá estimular a economia local em diversos setores, como hotelaria, gastronomia, transporte, prestação de serviços e o comércio em geral.

Dobro de público

Levantamento do Instituto Municipal de Turismo aponta que, em 2018, os espetáculos natalinos da cidade reuniram cerca de 615 mil pessoas, o dobro de público em relação a 2017 (300 mil). Do público que acompanhou os eventos, 92,2 mil eram turistas, em 2018, um crescimento de 54% em relação ao ano anterior, quando a capital recebeu cerca de 60 mil pessoas de outras regiões do país e exterior.

O comércio também cresceu. Em 2018, foram movimentados R$ 60,6 milhões na economia local devido à programação de fim de ano, um crescimento de 14,3% em comparação ao mesmo período de 2017 (R$ 53 milhões).

Confira algumas atrações do Natal de Curitiba

– Anunciação de Natal no Centro Histórico

Show gratuito de luzes, música e teatro onde a plateia acompanha caminhando pelo cenário do Largo da Ordem. Datas: 27/11, 04/12, 11/12 e 18/12.

– Feira Especial de Natal da Praça Osório

A Feira tem produtos natalinos e muitas sugestões de presentes. Datas: de 22/11 a 23/12

– Vila de Natal e roda gigante na Praça Santos Andrade

A Vila de Natal Electrolux tem feira especial de artesanato/gastronomia e uma roda gigante iluminada. Todas as atrações serão gratuitas. Datas: de 28/11 a 23/12

– Coral Palácio Avenida – Natal do Bradesco 2019

Apresentação de crianças de escolas municipais e de instituições de acolhimento apoiadas pelo Bradesco. Datas: de 6 a 22/12 (sextas, sábados e domingos)

– Carrossel e Auto dos Reis no Passeio Público

Primeiro parque de Curitiba, o Passeio Público ganhará decoração especial, patrocinada pela Rede de Supermercados Condor, com árvore de Natal de 11 metros e portais iluminados. Os destaques serão um carrossel e o espetáculo Auto dos Reis. Tudo gratuito. Datas: 24/11 a 23/12

– Natal do Paço 2019

A fachada do Paço da Liberdade, primeira sede da Prefeitura e que atualmente abriga a unidade cultural do Sesc, ganha projeção computadorizada. Datas: de 10/12 a 12/12

– Ópera de Natal no Parque Tanguá

Espetáculo com clima de ópera cheio de surpresas. O auto terá um elenco com 30 participantes, entre atores, cantores e bailarinos. Datas: 20 e 23/12.