Assaltantes levaram dinheiro de um cofre de uma unidade da rede de lojas Casa China, no bairro de Santa Felicidade, em Curitiba, neste fim de semana. Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar, foram levados R$ 48 mil da loja, que teve um bom movimento nos últimos dias como a comemoração do Dia das Crianças.

“Percebemos na manhã desta segunda-feira (13), quando abrimos a loja. Eles vieram do fundo do estabelecimento, onde fica o estacionamento e o almoxarifado. Não mexeram em nada e vieram direto no cofre. Não estamos livres disto, infelizmente”, relatou a gerente da loja, Michele Jara.

Polícia Científica

A Polícia Científica é aguardada no loja para realizar a perícia no cofre. Além disto, câmeras de segurança podem ajudar no reconhecimento dos assaltantes. A loja funciona normalmente.