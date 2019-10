Três casos de afogamento mobilizaram o Corpo de Bombeiros neste fim de semana na região de Curitiba e no Litoral. Em dois deles, em Guaratuba, na tarde deste domingo (13), houve desaparecidos – um de 25 anos que segue sendo procurado e outro, de 21 anos, foi encontrado morto na manhã desta segunda (14).

Os dois incidentes de Guaratuba ocorreram em um intervalo menor do que meia hora e exatamente no mesmo ponto: na Praia Central, em frente à Praça da Bíblia, trecho que, segundo testemunhas, estava sem sinalização e sem posto guarda-vidas.

No primeiro caso, um rapaz de 25 anos, de Irati, na região central do Paraná, foi arrastado pela correnteza. Ele entrou no mar com uma mulher que conseguiu sair a tempo. Conforme os bombeiros, as buscas continuam sendo feitas por uma equipe embarcada.

Na segunda situação, um rapaz de 21 anos, turista de uma excursão de Guarapuava, também na região central do estado, foi arrastado pela correnteza. O corpo foi localizado na manhã desta segunda em uma faixa de areia bem próxima ao local do afogamento.

A vítima localizada entrou no mar com um grupo de pessoas. Pelo menos dois que estavam juntos conseguiram fugir da correnteza a nado. Outro jovem foi resgatado graças a um cordão humano formado por banhistas que estavam por perto. O momento do resgate foi registrado em fotos e vídeos compartilhados nas redes sociais.

Represa do Passaúna

No sábado (12), um adolescente de 17 anos se afogou e morreu na represa do Passaúna, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Uma equipe do Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost), unidade do Corpo de Bombeiros especializada em salvamentos, fez buscas de uma hora e meia até localizar o corpo do adolescente, que se afogou depois de tentar atravessar a represa do Passaúna a nado.

O acidente foi na região conhecida como “prainha do Passaúna”, onde várias pessoas costumam se banhar em dias quentes e o índice de afogamentos é alto. Os bombeiros localizaram a vítima já morta.