Uma soldado lotada no 12º Batalhão da Polícia Militar teve um surto na manhã desta segunda-feira (14), na Rua Desembargador Adalberto Gil da Silva, no bairro Santa Quitéria, em Curitiba. Com um revólver e dentro do próprio carro, a policial cogitou tirar a própria vida, mas o pior foi evitado após uma negociação de aproximadamente uma hora feita por equipes especiais da polícia.

+Atenção! Curitiba está sob alerta amarelo de temporal nesta segunda-feira!

E equipe que conversava com a policial conseguiu reverter o quadro com sucesso. “Uma situação motivada por questões psiquiátricas de uma pessoa que usa remédios. Ela estava sozinha dentro do carro e mostramos a importância de seguir com o tratamento. Ela foi encaminhada para um hospital e passa bem”, relatou o tenente coronel Anderson Pereira. O nome da policial não foi revelado.

Em alerta!

A profissão de policial acaba tendo um enorme desgaste emocional e este não é o primeiro caso de surto em agentes de segurança pública. Naturalmente, a situação é vista com preocupação pela corporação. “É um tema importante para ser enfrentado com muita seriedade. Os números são altos deste caso em todos os lados da sociedade. Importante que encerramos com segurança”, concluiu o tenente coronel da PM.