O adolescente Mateus Neves Aparecido, 17 anos, morreu afogado tentando atravessar a represa do Passaúna a nado. O caso ocorreu na tarde deste sábado, Dia das Crianças (12), na “prainha” do Passaúna, próximo à Rua Francisco Kopik, no município de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba.

O garoto contou a alguns amigos que tentaria fazer a travessia a nado. Mas o local tem vários registros de afogamento e, com Mateus, não foi diferente. Ele não aguentou a travessia.

O Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST), do Corpo de Bombeiros, passou uma hora e meia em buscas e mergulhos na água, até localizar o corpo do jovem. Ele será sepultado às 16h deste domingo, no Cemitério Jardim Independência, em Araucária.