Jovem que desapareceu após sair de bike é encontrado morto em Curitiba

O corpo de Rafael Fonseca Baggio, de 21 anos, foi encontrado na tarde desta quarta-feira (10), em Curitiba. O jovem estava desaparecido desde o último domingo (07), quando saiu de casa por volta das 17h30 para andar de bicicleta. Desde então, ele não tinha dado mais notícias para a família.

De acordo com informações da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), a vítima foi encontrada em uma região de mata, nas proximidades do Zoológico de Curitiba. A família de Rafael mora na mesma região, no bairro Alto Boqueirão.

Informações iniciais da DHPP apontam que a vítima foi encontrada por populares. Mais detalhes não foram divulgadas. A Polícia Científica fará a perícia no local.

Mãe de Rafael, Maria Aparecida Ferreira Fonseca contou que no dia do desaparecimento, o filho saiu de casa usando roupas de ciclismo e um capacete. Na ocasião, ele relatou que daria uma volta de bike e retornaria para casa.

