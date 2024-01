Jovem de 21 anos desaparece em Curitiba após sair de bike. Você viu o Rafael?

Familiares e amigos de Rafael Fonseca Baggio, de 21 anos, estão procurando o jovem que está desaparecido desde o último domingo (07), em Curitiba. O rapaz saiu de casa por volta das 17h30 e, desde então, não foi mais visto e não fez nenhum contato com a família.

>> ATUALIZAÇÃO: Jovem que desapareceu após sair de bike é encontrado morto em Curitiba

Mãe de Rafael, Maria Aparecida Ferreira Fonseca conta que o filho saiu da casa da família, localizada no bairro Alto Boqueirão, para praticar exercícios. “Ele fazia corrida de rua, saía de bicicleta para fazer as pedaladas. Inclusive, ele saiu de casa com roupa de ciclista e capacete. Eu falei ‘filho, onde você vai?’ Ele disse que ia dar uma volta e já voltava para casa. E não retornou”, relata a mãe.

Rafael conhecia a região, pois ele e os pais vivem no Alto Boqueirão há mais de 20 anos. Após estranhar a demora do filho, Maria enviou algumas mensagens, que foram recebidas, mas nunca lidas. Ela também tentou ligar para ele, mas o jovem não atendeu.

Agora, três dias após o desaparecimento, o telefone já não recebe mais ligações e nem mensagens.

Maria fez um boletim de ocorrência registrando o desaparecimento do rapaz. Na terça-feira (09), a Polícia Civil (PC) identificou um sinal do celular de Rafael na região do Terminal do Carmo. Entretanto, equipes não encontraram nada nas proximidades.

Ele trabalha na região do Terminal do Carmo, em uma distribuidora de autopeças e Maria afirma que conhece os colegas do filho. “A maioria dos amigos dele era do trabalho. A gente conhecia, eles vinham aqui em casa, ele ia na casa dos amigos. Os amigos já estiveram aqui em casa depois do desaparecimento”, conta.

Mais informações sobre jovem desaparecido no Alto Boqueirão

Segundo o boletim de ocorrência, Rafael saiu de casa usando um capacete e uma roupa de ciclismo, composta por uma camiseta branca e um shorts preto ou branco.

Em nota, a PC confirmou que segue investigando o caso com o objetivo de localizar Rafael. “Todas as denúncias e informações recebidas são apuradas pela equipe do serviço de investigação da Delegacia de Proteção à Pessoa. A PCPR também solicita a colaboração da população com informações que auxiliem na localização da vítima”.

Quem possuir alguma notícia sobre a localização do jovem, pode entrar em contato com a PC pelos números 197 ou 0800-643-1121. Lembrando que as denúncias podem ser feitas de forma anônima.

