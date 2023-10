A Urbanização de Curitiba (Urbs) lançou edital para escolha de permissionários para a ocupação de espaços comerciais no Mercado Municipal Capão Raso, Terminal Guadalupe, Praça Miguel Couto (pracinha do Batel), Arcadas do Pelourinho e Rodoviária.

O recebimento das propostas está agendado para o dia 31 de outubro, às 13h, na sede da empresa, na Avenida Presidente Affonso Camargo, 330, Estação Rodoferroviária, Bloco Central. Vence a oferta de maior valor.

São dez espaços previstos na licitação, dos quais seis localizados no Mercado Municipal Capão Raso e o restante no Terminal Guadalupe (1), Praça Miguel Couto (1), Arcadas do Pelourinho (1), e Rodoviária (1).

Os valores iniciais de outorga vão de R$ 2.970,00 até R$ 70.344,12. O prazo do contrato é de cinco anos e o tipo de ocupação (restaurante, café, comércio, etc) varia de acordo com as características de cada espaço.

>>> Veja quanto é o valor do aluguel mensal

