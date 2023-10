Quartel gigante do Corpo de Bombeiros é inaugurado na região de Curitiba

Um novo quartel do Corpo de Bombeiros foi inaugurado em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), nesta quinta-feira (19). A unidade é a segunda maior do Paraná e vai abrigar a sede do 7º Grupamento da corporação, que atende administrativamente 14 municípios da Região Metropolitana. Operacionalmente, este quartel vai atender mais cinco cidades, além do município-sede: Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Tunas do Paraná e Adrianópolis.

Essa é o terceiro quartel do Corpo de Bombeiros inaugurado em 2023, que dia 8 de outubro comemorou 111 anos de serviços ao Paraná. “É um dia de muita alegria para o nosso Corpo de Bombeiros, com a inauguração do terceiro novo quartel nesse ano. Antes, inauguramos uma grande sede em Ivaiporã para atender à Região Centro-Norte e também o novo quartel de Foz do Iguaçu, o maior do Estado. Agora, inauguramos esse aqui de Colombo, que é o segundo maior do Paraná”, destacou o governador do Paraná, Ratinho Junior.

Foto: Roberto Dziura Jr./AEN

Mais bombeiros e equipamentos

Na cerimônia de inauguração, o governador ressaltou o investimento do Estado em novos quartéis e também, na contratação de mais 400 bombeiros e em equipamentos, desde que o comando da corporação tornou-se independente da Polícia Militar, em 2022. “Fizemos um desmembramento das corporações e hoje o Corpo de Bombeiros do Paraná tem vida própria, orçamento próprio, planejamento próprio e parte financeira própria. Isso dá uma nova estrutura para a corporação”, enfatizou.

Além da nova sede, o Corpo de Bombeiros também vai receber reforço na frota. Nesta quinta-feira foi anunciada a entrega de nove caminhonetes Mitsubishi L-200 e de uma ambulância adquiridas com recursos próprios da corporação, e dez caminhonetes Ford Ranger viabilizadas por emendas parlamentares, totalizando investimento de R$ 6 milhões. As novas caminhonetes serão usadas em atividades operacionais de busca e salvamento.

Estrutura

Foto: Roberto Dziura Jr./AEN

A área construída do novo quartel é de 1,5 mil metros quadrados, erguida ao custo de R$ 6,4 milhões, com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O quartel conta com salas para os setores administrativos e operacionais, atendimento ao cidadão e academia de musculação, além de uma torre de salvamento.

A nova unidade vai atender ocorrências de incêndio, busca, salvamento, além operar com ambulâncias do Siate. “No mês do aniversário de 111 anos do Corpo de Bombeiros, inauguramos o segundo maior quartel da corporação em um município muito importante, que é Colombo. Com essa nova unidade, ampliamos os serviços à comunidade, que terá um tempo de resposta ainda mais rápido”, afirma o coronel Manoel Vasco de Figueiredo Júnior, comandante do Corpo de Bombeiros.

O secretário estadual de Segurança Pública, coronel Hudson Teixeira, explica que a nova unidade vai atender o aumento da demanda da Grande Curitiba. “A Região Metropolitana vem se fundindo com Curitiba, com um número muito grande de habitantes, com volume grande também de ocorrências. Por isso esse novo quartel vai aumentar a qualidade do serviço prestado pelo Corpo de Bombeiros”.

Ele destacou o acréscimo de 10% no efetivo da corporação. “Também estamos com mais um concurso em andamento que vai reforçar essa e outras regiões, além da entrega de mais viaturas”, aponta o secretário.

