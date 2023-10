As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Secretaria da Educação do Paraná (Seed) aos professores tiveram início na quarta-feira (18). Os salários podem chegar a R$ 6.100,00, em regime de trabalho de 40 horas semanais. Os interessados podem fazer a inscrição online até 31 de outubro.

Segundo o edital, as vagas para contratação temporária são de caráter transitório, ou seja, surgem a partir da saída de servidores dos quadros do governo por aposentadoria, demissão ou exoneração.

As vagas são para professores, pedagogos, tradutores e intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (TILS). Também há vagas para professores da educação profissional.

Sem taxa

Esse PSS, não tem taxa de inscrição e nem provas objetivas ou didáticas. A seleção vai ocorrer por meio de prova de títulos, com a divulgação do resultado a partir do dia 17 de novembro, no site da Seed.

