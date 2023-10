A Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab) fez nova convocação de inscritos na fila da casa própria com renda acima de R$ 1,6 mil. Os classificados receberam por e-mail a apresentação das 100 unidades habitacionais disponíveis e também conheceram as vantagens ofertadas em relação ao mercado imobiliário. As unidades ficam em três bairros de Curitiba e em Campo Largo.

Os imóveis estão distribuídos em quatro empreendimentos localizados em diferentes regiões da cidade, além de uma opção na região metropolitana.

As unidades fazem parte do Residencial Cores da Primavera, no Umbará; Colinas do Norte, no Santa Cândida; Best Life, no Atuba; além de San Donato, em Campo Largo.

“As parcerias com a iniciativa privada permitem que a Cohab disponibilize unidades a preços abaixo dos praticados por construtoras e imobiliárias. Desta forma garantimos a habitação de interesse social para nossos inscritos”, explicou o presidente da Cohab, José Lupion Neto.

No início de outubro, o vice-prefeito Eduardo Pimentel participou da entrega de um conjunto habitacional construído no Campo de Santana em uma parceria da Cohab com a iniciativa privada – o Residencial Chácara Primavera, composto por 448 apartamentos.

Vantagens

Ao assinar a parceria com a Cohab, a empresa consegue ampliar significativamente o número de unidades construídas em um terreno, já que obtém benefícios urbanísticos que permitem um maior adensamento do conjunto, sem a cobrança de potencial construtivo.

Incentivos fiscais também fazem parte das parcerias, como a isenção de ITBI para a transferência da área, isenção de IPTU durante o período de obras e isenção de ISS da execução da obra.

“As vantagens urbanísticas e fiscais que oferecemos auxiliam a reduzir o valor final das unidades, que tornam-se mais acessíveis para as famílias”, completa Lupion.

Atendimento presencial

Após receber o e-mail com a apresentação, os classificados que demonstrarem interesse em algum dos empreendimentos ofertados podem agendar atendimento presencial pelo link enviado com a convocação. É a oportunidade de tirar dúvidas sobre o programa, fazer simulações de financiamento e entregar a documentação necessária para iniciar o processo de contratação do imóvel.

A Cohab realiza as convocações somente por e-mail, portanto é fundamental que os inscritos mantenham seus cadastros atualizados, em especial o endereço de e-mail e a faixa de renda, para que recebam as oportunidades que sejam compatíveis com a capacidade de pagamento de cada um.

Entre os empreendimentos com unidades disponíveis está o Residencial Colinas do Norte, que foi visitado recentemente pelo prefeito Rafael Greca. Em obras no Santa Cândida, o conjunto está sendo construído com a tecnologia wood frame da empresa Tecverde, na qual as paredes são pré-produzidas em fábrica e instaladas inteiras para formar os blocos de apartamentos.

Você já viu essas??

Carreira! Concurso em cidade colada a Curitiba tem 170 vagas e salário de até R$ 6 mil Especial Publicitário São mais de 11 mil chances de ganhar no Aniversário Condor. Saiba como! É tudo isso?? Empresa faz investimento milionário em novo parque industrial na Grande Curitiba