Uma organização criminosa que atuava no tráfico de drogas, foi presa na manhã desta quinta-feira (19), em Curitiba, Campo Largo e Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba, e Irati, nos Campos Gerais. Aproximadamente 100 policiais participaram da operação, prendendo 24 pessoas.

Segundo a investigação da Polícia Civil do Paraná (PCPR), o grupo criminoso também teria realizado homicídios relacionados ao tráfico de drogas. Três das prisões foram cumpridas dentro do sistema penitenciário, onde os indivíduos eram responsáveis por liderar a organização.

A PCPR também apurou que quatro mulheres, também presas durante a ação, cuidavam da parte financeira do grupo. “Durante as investigações de alta complexidade, foi verificado que elas faziam movimentações bancárias e também ficavam responsáveis pela lavagem do dinheiro”, afirmou o delegado da PCPR Rodrigo Brown.

As investigações prosseguem na busca de identificar outros envolvidos no grupo. Os indivíduos presos serão encaminhados ao sistema penitenciário.

