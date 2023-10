Homem tenta aplicar golpe na Havan e acaba preso no Paraná

Na terça-feira (17) um homem foi preso após aplicar um golpe na loja Havan, em Londrina, no Paraná. Ele foi detido por trocar etiquetas para adquirir produtos com preço mais baixo.

O suspeito já estava sendo monitorado pelo sistema Face Detector, tecnologia de segurança utilizada pela loja. Em outras datas, o homem já havia cometido outros atos criminosos nas filiais de Curitiba e Ponta Grossa.

Ao entrar na loja de Londrina, a central de monitoramento foi alertada e, pelas imagens, foi possível ver o homem indo ao setor de ferramentas e alterando as etiquetas das parafusadeiras.

Depois de fazer a troca, ele foi até o caixa, efetuou o pagamento e saiu da loja Havan. O suspeito foi abordado pela Polícia Militar minutos depois. Ele foi detido e encaminhada para a delegacia da cidade.

