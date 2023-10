A recarga de créditos no cartão-transporte de Curitiba agora pode ser feita em 13 terminais de ônibus da cidade, com o pagamento das passagens também com o uso de cartões de débito e crédito. A medida está em vigor desde a última segunda-feira (16), nos seguintes terminais:

LEIA AINDA – Concurso na Grande Curitiba tem 20 vagas e inscrição com preço “camarada”

Bairro Alto

Barreirinha

Cabral

Capão da Imbuia

Capão Raso

Campo Comprido

Carmo

CIC

Pinheirinho

Santa Cândida

Santa Felicidade

Sítio Cercado

Tatuquara

VIU ESSA? Empresa faz investimento milionário em novo parque industrial na Grande Curitiba

Nestes terminais é possível comprar passagens para os cartões-transporte usuário, estudante e avulso. Segundo a Urbanização de Curitiba (Urbs), até agora, estes locais só aceitavam pagamento em dinheiro.

Taxas

A compra de créditos para o cartão-transporte com pagamento em dinheiro não tem cobrança de taxa. Já com o pagamento por cartão de débito sai por R$ 6,08 (taxa de 1,26%) e R$ 6,12 por cartão de crédito (taxa de 1,99%). As taxas são cobradas pelas operadoras de cartão. Os créditos são carregados imediatamente no cartão-transporte após a compra.

Em todos os terminais?

A meta da Urbs é ampliar a funcionalidade, tanto para pagamento em dinheiro quanto em cartões de crédito e débito, para todos os 22 terminais da cidade até o fim do ano. A empresa prevê a compra de 35 máquinas para ampliar o serviço. Com a aquisição, todas as bilheterias dos terminais da cidade terão máquinas para recarga e com possibilidade de pagamento em dinheiro e cartões de débito e crédito.

LEIA AINDA – Médico de Curitiba conta como sobreviveu a assalto e decidiu salvar vidas aos 39 anos

Dependendo do porte, fluxo de pessoas e quantidade de entradas, os terminais terão dois ou mais equipamentos, segundo Vilson Kimmel, gestor da área de Tecnologia da Informação da Urbs.

Outras formas de recarga

Além da recarga em terminais, o usuário possui outras formas de aquisição de créditos do cartão-transporte, via whatsapp, aplicativos, lojas físicas e também pela internet. Confira abaixo onde carregar o cartão-transporte.

Você já viu essas??

Muita água!!! Impressionante!! Parque queridinho de Curitiba está irreconhecível com tanta água! Especial Publicitário São mais de 11 mil chances de ganhar no Aniversário Condor. Saiba como! É tudo isso?? O melhor empadão de Curitiba? Provamos! Veja nossas considerações