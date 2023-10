De paciente a comandante de cirurgias. A história de superação e determinação é de Picasso Rodrigues, 52 anos, que comemora nesta quarta-feira (18), o Dia do Médico, profissional que tem a nobre missão de salvar vidas.

LEIA MAIS – Mega Sena 2645 milionária premia duas apostas de Curitiba; Veja o resultado!

Picasso foi vítima de um assalto e gravemente agredido pelos bandidos, em 2010, em Maringá, na região noroeste do Paraná. Ferido, foi abandonado em um canteiro de obra. Seu rosto estava desfigurado, com um quadro de politraumatismo facial. Internado, ele foi submetido a 22 cirurgias e passou três meses no hospital.

VIU ESSA? Do Sistema X para o Xuxa Hits: Aracno Dance marcou época em Curitiba

Superação

Picasso, que tem hoje 52 anos, se formou no final do ano passado. Foto: Joseane Negosek/SMS

Apesar do problema e das sequelas das agressões, que fizeram com que Picasso perdesse parte da audição do ouvido esquerdo e da visão, ele jamais desistiu do seu sonho de criança, de ser médico.

Para ele, que optou pela Medicina aos 39 anos, foram anos de preparação e mudanças de cidade até ser transferido para a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), em Curitiba, em 2018. Além dos conhecimentos, foi ali, na residência em Otorrinolaringologia, que recuperou parte de sua autoestima, após uma longa cirurgia de reconstrução facial, em 2022.

LEIA AINDA – Vaquinha online e benfeitor anônimo, leitor da Tribuna, dão novo lar a protetora e cães despejados

Formado no final do ano passado, o médico sente vontade de ajudar os outros e de manter firme o propósito da profissão que exerce. “Na unidade de saúde, atendo a todos os públicos, há muitos idosos com hipertensão e diabetes. Nas Upas, atendo urgências e emergências, área na qual estou me especializando”, contou o médico que, aos 52 anos, já coleciona histórias dos plantões.

“Sinto que estou no meu lugar”, completou o médico que trabalha na Unidade de Saúde Parque Industrial e nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Boa Vista e Sítio Cercado, de Curitiba.

Você já viu essas??

Muita água!!! Impressionante!! Parque queridinho de Curitiba está irreconhecível com tanta água! Especial Publicitário São mais de 11 mil chances de ganhar no Aniversário Condor. Saiba como! É tudo isso?? O melhor empadão de Curitiba? Provamos! Veja nossas considerações