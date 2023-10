Do Sistema X para o Xuxa Hits: Aracno Dance marcou época em Curitiba

Bastante conhecido pelos frequentadores de baladas e discotecas de Curitiba nos anos 1980 e 1990, o grupo Aracno Dance segue se apresentando na capital paranaense e região. Com 34 anos de existência, o grupo de dança tem uma história longa com direito a participação em um programa da Xuxa, em 1995.

Coordenador, coreógrafo e dançarino, Anderson da Cruz, de 45 anos, conta que há 30 anos o Aracno faz parte da vida dele. Ele entrou na equipe pela primeira vez em 1994, com apenas 15 anos e permaneceu até 1995. “Eu era muito novo na época. Considero esse um período de aprendizado, de estágio com os mais experientes”.

Anderson voltou para a equipe em 1996 e ficou até 1998. Depois de dar uma pausa na dança, retornou em 2006 e hoje coordena os integrantes.

LEIA TAMBÉM:

>> Coração Melão, 1250, Moustache Sound and Dance; Qual destas baladas antigas de Curitiba você já foi?

>> Sistema X, El Potato, Sunshine, Rave e mais: Baladas de Curitiba dos anos 90 deixam saudade

De acordo com o coreógrafo, os grupos de dança se tornaram uma febre em Curitiba nos anos 1980, influenciados pelos movimentos funk e hip hop dos Estados Unidos. Cada bairro foi criando o próprio grupo e a dança ganhou tanta popularidade que surgiram campeonatos entre os times que se apresentavam em danceterias e casas de shows.

Bad ao lado da Xuxa. Foto: arquivo.

“Isso começou a se espalhar por Curitiba e outros foram surgindo por influência desses que começaram. Inclusive tiveram grupos que se destacaram de tal forma que foram participar de programas em rede nacional, no final dos anos 80 e início dos anos 90”, diz.

O dançarino conta que o grupo em que ele participa existe desde 1989. Foi fundado por Marcelo, Izzo, Valter, Claudinho e Edson, do bairro Sítio Cercado. Inicialmente se chamava Stilo Flash Company e foi somente em 1991 que os participantes resolveram trocar o nome e dar uma repaginada no projeto. Inspirados no filme Aracnofobia de 1990 resolveram dar o nome de Aracno Dance.

“Um dos integrantes sugeriu criar os visuais com desenhos de aranha e teias e surgiu a ideia de usar cordões florescentes. Nos clubes o sistema de iluminação deu um destaque muito grande para o visual”. Com essa novidade no nome e no figurino, o grupo ganhou popularidade e simpatia da galera.

Além disso, um dos diferenciais do Aracno é o estilo de dança: o smurf dance, que foi criado nos Estados Unidos e mistura o funk com o hip hop. “É um estilo que não é muito conhecido no Brasil porque não têm muitos grupos que usam esse estilo de dança. As pessoas ficam vislumbradas quando veem porque não estão acostumadas”, comenta o dançarino.

A popularidade do Aracno cresceu ainda mais quando a equipe ganhou um campeonato em Curitiba no ano de 1994 e foi chamada para participar de uma seletiva no Programa da Xuxa em 1995. Anderson revela que o Aracno foi o único do Paraná a ser selecionado.

Um nome importante que fez isso acontecer foi Izaulino de Oliveira, conhecido como Bad. Lembra Anderson que Bad tinha um grande talento para a dança e foi um dos responsáveis pela ascensão do grupo.

34 anos de grupo, 16 integrantes

Algumas modificações aconteceram no Aracno Dance com o passar do tempo. Uma mudança significativa é o número de integrantes que dançam. Antes, quando surgiu, o grupo se apresentava somente com cinco dançarinos. Atualmente são 16 participantes que vão para a pista exibir os talentos. A equipe também conta com quatro integrantes que dão apoio nos eventos.

Além de Anderson, fazem parte do Aracno Dance: Claudia, Tatiana, Luana, Mônica, Jeferson, José Carlos, Elias, Luana, Vinícius, Fabiana, Grasiele, Nilson, Leandro, José Santos, Mariana, Juliana, Luciano, Claudiane, Hudson e Janete.

Outra alteração é que não participam de muitas competições, mas seguem realizando eventos. “Depois da pandemia cresceram muito os eventos de flashback que remetem aos anos 80 e 90. Como a gente é do estilo daquela época, as pessoas se identificam muito com o grupo e acabam convidando, então surgiram muitos convites e ajudou o grupo a se manter”, relata Anderson.

Grupo Aracno Dance. Foto: arquivo.

Ele também acredita que a mentalidade do Aracno Dance mudou. Antes a característica era ser mais competitivo, com a intenção de destacar o estilo e o nome. “Ao longo dos anos fomos mudando a forma de difundir a dança dentro do grupo e a forma como ele é apresentado fora do nosso local de treino. Sempre pregamos o respeito. Hoje a mentalidade que eu busco é trabalho em equipe e estamos desenvolvendo lideranças dentro do grupo”.

Apesar das mudanças que aconteceram durante os 34 anos, o objetivo principal continua sendo o mesmo: levar alegria por meio da dança.

“A gente continua por amor. Todos que estão no grupo realmente amam o que fazem. Nós somos uma família. Desenvolvemos uma amizade muito forte e é isso que mantém o grupo”, completa o dançarino.

Aracno Dance recebe novos participantes

Anderson afirma que o grupo está de portas abertas para quem quiser participar, independente se já dançou ou não. Os interessados podem procurar o coordenador ou outros integrantes para ter mais informações.

A equipe se reúne somente aos sábados, das 16h30 às 21 horas, em um auditório na Rua da Cidadania do Fazendinha.

O Aracno Dance também deseja receber patrocinadores para continuar alguns projetos, como o trabalho voluntário que realizam em uma escola e que pretendem expandir para outros centros de educação.

Dança para crianças

Desde maio, o Aracno Dance realiza um trabalho voluntário voltado para crianças de 11 a 14 anos na Unidade de Educação Integral (UEI) São Miguel, localizada no Fazendinha. Quem lidera o projeto é a esposa de Anderson, Claudia da Cruz. Também dançarina e instrutora, ela está no grupo desde 1999.

Grupo Aracno Dance. Foto: rede social.

Por meio das aulas de dança, Claudia busca ajudar no desenvolvimento das crianças, trazendo mais confiança e capacidade de se expressar. O voluntariado está funcionando tão bem que um dos professores decidiu usar as aulas de dança como avaliação.

“É o início de um sonho, porque a gente sabe que a vida do dançarino não é muito longa, o nosso corpo não acompanha a nossa vontade de continuar dançando. Então para nós é a perpetuação do que a gente aprendeu lá atrás. Queremos manter vivo o nome do grupo”.

No dia 21 de outubro, as crianças farão uma apresentação de dança na escola. O evento é aberto ao público.

Com um carinho imenso pelo grupo e pelas crianças, Claudia deseja que no futuro os mais novos continuem carregando a tradição do Aracno Dance e levando a dança para os mais diversos espaços de Curitiba.

Você já viu essas??

Muita água!!! Impressionante!! Parque queridinho de Curitiba está irreconhecível com tanta água! Especial Publicitário São mais de 11 mil chances de ganhar no Aniversário Condor. Saiba como! É tudo isso?? O melhor empadão de Curitiba? Provamos! Veja nossas considerações