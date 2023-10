O tombamento de um caminhão no quilômetro 2 da BR-277, em Paranaguá, litoral do Paraná, deixa uma das pistas da BR-277 interditadas, na manhã desta quinta-feira (19). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o condutor do caminhão teve ferimentos leves e ainda.

A interdição de pista no local foi necessária porque o caminhão, quando tombou, atingiu um poste de enrgia. Por segurança a área foi isolada para que esquipes especializadas pudessem fazer o atendimento à ocorrência.

A pista interditada é sentido Porto de Paranaguá.

