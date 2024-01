Começo de ano com contas a pagar. As cartas com o documento para pagamento à vista e da primeira parcela do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU 2024) em Curitiba serão enviadas aos contribuintes em fevereiro pelos Correios, segundo a prefeitura de Curitiba.

LEIA MAIS – Fim da gratuidade! Tarifa do Ferry boat volta a ser cobrada no Litoral do Paraná

O imposto terá vencimento em 20 de março, com desconto de 10% para o pagamento à vista. O IPTU 2024 também poderá ser parcelado em dez vezes, sendo que as parcelas serão emitidas via site da prefeitura ou Curitiba App.

VIU ESSA? Lotáfacil 2993 milionária premia apostas de Curitiba; veja o resultado

Cuidado, é golpe!

Vale lembrar que não são enviadas mensagens de WhatsApp com documentos para pagamento. Caso você receba qualquer documento desse gênero, confira sempre a indicação fiscal, endereço, dados do proprietário e, e caso de dúvidas, acesse o site da prefeitura ou o portal da Finanças. Nos últimos dias, a prefeitura informou que essa situação estava ocorrendo, ou seja, é golpe.

Você já viu essas??

Grana na conta! Mega da Virada 2023 dá prêmio para 21 apostas de Curitiba; Resultado! Óbitos confirmados! MISTÉRIO!!! Você não faz ideia do que aconteceu com 4 pessoas nesse carrão! Tá chegando a hora! Já calculou? Saiba quanto vai custar o IPVA do seu carro no Paraná!