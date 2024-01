Duas apostas feitas em Curitiba vão embolsar prêmios na Lotofácil concurso 2993, por terem acertado 14 dezenas, apenas uma a menos do que o necessário para levar o prêmio principal de R$ 1,5 milhão, que saiu para uma aposta da cidade de Bacabal (MA). Ao “baterem na trave” no sorteio da noite de terça-feira (2), os apostadores de Curitiba vão receber R$ 1.917,14.

Resultado Lotofácil 2993: 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 12 – 13 – 15 – 16 – 18 – 19 – 24 – 25.

As apostas de Curitiba – ambas simples, uma delas teimosinha – foram feitas nas Lotérica Mercado Municipal, que fica dentro do Mercado Municipal de Curitiba e na Muitosmil Loterias, localizada no bairro Tatuquara. Veja detalhes abaixo.

O próximo concurso da Lotofácil será realizado nesta quarta-feira (3). O prêmio estimado é de R$ 1,7 milhão.

Lotofácil 2993

Apostas de Curitiba ganhadoras com 14 acertos

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR LOTERICA MERCADO MUNICIPAL 15 Não Simples 1 R$1.917,14 CURITIBA/PR MUITOSMIL LOTERIAS 15 Sim Simples 1 R$1.917,14

