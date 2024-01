A Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná (Unicentro) abriu concurso público para a contratação de 91 docentes em Guarapuava e Irati, região centro-sul do Paraná. A remuneração, em valores brutos, varia de R$ 3.986,32 a R$ 16.565,27, dependendo do regime de trabalho e da titulação do professor.

As inscrições irão começar no dia 9 de janeiro e seguirão até 8 de março. A inscrição é feita em duas fases – a primeira é o registro dos dados do candidato, seguida pelo envio dos documentos solicitados por meio de protocolo digital. Nesse momento também deve ser encaminhado o currículo documentado para a avaliação da prova de títulos.

+Leia mais! Concurso público do Ministério da Pesca terá 264 vagas de nível superior; veja lista

Há vagas para professores nas áreas de Agronomia, Ciências Biológicas, Medicina Veterinária, Engenharia Florestal, Matemática, Ciência da Computação, Arte, Publicidade e Propaganda, História, Letras, Educação, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição, Fonoaudiologia, Psicologia, Administração, Ciências Econômicas e Gestão de Eventos.

O edital de abertura pode ser conferido na página de concursos da Unicentro.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas??

Grana na conta! Mega da Virada 2023 dá prêmio para 21 apostas de Curitiba; Resultado! Óbitos confirmados! MISTÉRIO!!! Você não faz ideia do que aconteceu com 4 pessoas nesse carrão! Tá chegando a hora! Já calculou? Saiba quanto vai custar o IPVA do seu carro no Paraná!