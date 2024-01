Acabou a gratuidade! Desde às 0h desta terça-feira (03) a tarifa do Ferry Boat voltou a ser cobrada na travessia entre Matinhos e Guaratuba, no Litoral do Paraná. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) a tarifa base é de R$ 8,90, podendo ser paga em dinheiro ou com cartão de débito nos guichês.

A tarifa na travessia estava sendo gratuita para usuários desde em agosto, quando entrou em vigor o novo contrato de operação do serviço, e que está válida até as 23h59min59s do dia 02 de janeiro.

Neste intervalo foram analisados os dispositivos legais que permitiriam a retomada da cobrança, necessária para cobrir parcialmente os custos da travessia, atualmente administrada pelo DER/PR.

O ferry boat enfrentou alguns problemas desde 2021, inclusive com uma das embarcações à deriva por mais de uma hora em dezembro. Relembre!

Ferry até a ponte!

O planejamento é manter a travessia em operação até ser concluída a nova Ponte de Guaratuba, cujas obras estão apenas começando. Enquete realizada pela Tribuna durante o feriado de Ano Novo apontou que a maioria leitores concordam com a construção de ponte; Foram 86% a favor da ponte contra 12,4% favoráveis ao Ferry Boat.

De acordo com estudos técnicos e com base em dados históricos, o volume anual médio de tráfego da travessia da Baía de Guaratuba é de 1.359.990 veículos.

Moradores não pagam!

Segundo o DER segue a isenção de pagamento da travessia para veículos emplacados e pertencentes a proprietários que moram em Guaratuba, conforme estabelecido pela lei estadual n° 15.749/2007.

