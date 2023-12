Boleto de IPTU 2024 de Curitiba que circula nas redes é falso

É falso o documento sobre o vencimento do IPTU 2024 vinculado à Receita Federal. O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é um imposto municipal, sem relação com a Receita Federal.

A Prefeitura de Curitiba esclarece que não envia mensagens de whatsapp com documentos para pagamento. Ao receber qualquer documento desse gênero, confira sempre a indicação fiscal, endereço, dados do proprietário e, em caso de dúvidas, acesse o site da Prefeitura ou o portal da Finanças.

As cartas com o documento para pagamento à vista e da primeira parcela do IPTU 2024 serão enviadas em meados de fevereiro pelos Correios aos contribuintes, que terão que gerar as demais parcelas via site da Prefeitura, portal da Finanças ou Curitiba App.

O IPTU 2024 terá vencimento em 20 de março, com desconto de 10% para o pagamento à vista. O imposto também poderá ser parcelado em dez vezes.

