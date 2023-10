Intercâmbio: Mais de 100 instituições do mundo se reúnem em Curitiba

O Salão do Estudante, o maior evento de educação internacional da América Latina, acontece agora no mês de outubro, em sua segunda edição anual. Com mais de 100 instituições de ensino representadas de diferentes países, o evento é uma oportunidade para estudantes brasileiros que buscam especialmente cursos de graduação e pós-graduação, além de opções de intercâmbio e aprendizado de idiomas. O evento será realizado em Curitiba no dia 14 de outubro.

As instituições presentes no evento oferecem diversas opções para quem tem a intenção de fazer graduação e pós-graduação no exterior, um perfil que cresceu muito entre os visitantes nos últimos anos. Para atender essa turma, o Salão contará com a presença de representantes de diversas instituições internacionais de ponta.

Portugal estará presente e reforça a forte relação histórica e cultural entre o Brasil e Portugal e abre portas para novas oportunidades de intercâmbio e cooperação entre as instituições de ensino dos dois países. Vale ressaltar que, desde 2014, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é aceito pelas universidades portuguesas como forma de ingresso.

Além das instituições de ensino superior portuguesas, o evento reunirá representantes de países, incluindo Canadá e Estados Unidos.

Embora o Salão do Estudante deste ano tenha um enfoque maior em instituições que oferecem cursos de graduação e pós-graduação, o evento também contará com opções de cursos de línguas, ensino médio e outras modalidades de ensino.

O Salão do Estudante é uma oportunidade única para estudantes brasileiros que buscam novas experiências de aprendizado e desenvolvimento pessoal e profissional. Com a presença de representantes de diversas instituições de ensino de diferentes países, os visitantes poderão conhecer de perto as opções de cursos e programas oferecidos, além de ter acesso a informações sobre bolsas de estudo, processos seletivos e outras oportunidades de intercâmbio.

Serviço

Salão do Estudante 2023

Curitiba – 14 de outubro

Local: Qoya Hotel Curitiba

Endereço: Av. Sete de Setembro, 4211 – Batel

Horário: 14h às 17h30

Salão do Estudante

O Salão do Estudante é a maior feira de educação internacional da América Latina. Entre cerca de 100 instituições de ensino superior, escolas de idiomas e ensino médio representadas, o evento reúne variadas opções de estudos, inclusive para quem procura a melhor universidade internacional ou uma pós-graduação. Há oportunidades de estudos fora do país, para todos os gostos, bolsos e idades. Essa é uma ótima oportunidade para quem busca estudar no exterior e ter uma experiência acadêmica internacional.

