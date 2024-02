Idoso é roubado e amarrado dentro de casa abandonada em Curitiba

Na manhã desta quinta-feira (29) a Guarda Municipal (GM) de Curitiba resgatou um homem de 62 anos que havia sido roubado e, em seguida, preso dentro de um imóvel vazio. A vítima foi localizada em uma casa abandonada, no bairro Campo Comprido. Ele estava com as mãos e pés amarrados e, por isso, não conseguia se movimentar.

A situação começou quando a GM foi abordada pelo genro do homem. Ao encontrar a equipe, ele relatou que estava em busca do sogro e que o sinal de GPS do celular apontava para um endereço no Campo Comprido.

A equipe da guarda foi até o local e encontrou a vítima. Conforme o registro da GM, o homem relatou que foi contratado para fazer um frete naquele endereço. No entanto, quando chegou no imóvel foi rendido por um homem desconhecido que estava com uma arma de fogo.

O criminoso o amarrou e o deixou na casa. Em seguida, roubou o veículo da vítima, um Kia Bongo, e fugiu. O homem foi resgatado e passa bem. Já o suspeito e o veículo ainda não foram localizados.

