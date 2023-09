Hospitais de Curitiba recebem R$ 80 milhões de grupo em investimentos em melhorias

O Grupo Marista investiu cerca de R$ 80 milhões em um amplo Plano Diretor do complexo hospitalar, garantindo uma estrutura para oferecer atendimento humanizado à população. No Hospital São Marcelino Champagnat foram disponibilizados 40 novos leitos de unidades de internação, totalizando 126 que somados aos outros 60 leitos de unidades críticas, dão ao hospital um total de 186 leitos.

“Para 2023, na área da Saúde, temos um pilar estratégico, que é a jornada do paciente e do médico. Nossa intenção é avaliar quais são os projetos e as ações que podemos implementar para melhorar essa interação, do início ao fim, e seguir investindo em infraestrutura e tecnologia”, explica o CEO do Grupo Marista, Maurício Zanforlin.

E os investimentos também chegaram ao Hospital Universitário Cajuru, atendimento 100% SUS, que teve a qualidade dos seus processos reconhecida. O hospital tornou-se o único hospital-escola e 100% SUS do Paraná com a certificação de qualidade da Organização Nacional de Acreditação (ONA) nível 1. O reconhecimento se deu após um rigoroso processo de inspeção para atestar padrões e requisitos de segurança do paciente e qualidade na assistência.

O Grupo Marista também tem investido no setor de educação, com ações que beneficiam os estudantes, desde a educação básica até o ensino superior. Em 2022, foram matriculados 59.273 alunos, dos quais 7.236 estudaram de forma gratuita nas 19 escolas sociais e nos colégios Maristas, contando com bolsas de 100% ou de 50%. Na PUCPR, o número de bolsistas passou de 4 mil, representando um a cada cinco estudantes. O investimento estimado para garantir todas essas bolsas foi de R$ 174 milhões no ano passado, totalizando 11.645 bolsas, incluindo também o ensino técnico.

Além desses investimentos, o grupo vem buscando crescer nos indicadores de fortalecimento da pauta ESG. Com 13.134 colaboradores nas áreas da educação, saúde e institucional – 6% a mais do que em 2021 -, o Grupo Marista está cada vez mais atento às ações do Programa de Diversidade e Inclusão, que abrange os pilares de raça e etnia, gerações (jovem aprendiz e +50), pessoas com deficiência (PcD) e equidade de gênero.

No último ano, no que diz respeito à faixa etária, os colaboradores com idades entre 30 e 50 foram a maioria na instituição, representando 62% do total. Esse mesmo grupo teve um crescimento em cargos de liderança, com destaque para o aumento da liderança entre as mulheres, alcançando quase 17% de mulheres em cargos de chefia, sendo 34% deles na diretoria ou em funções estratégicas.

