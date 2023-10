Um estudo realizado pelo Human Animal Bond Research Institute (HABRI) revelou que os pets ajudam no controle de sentimentos e estresse causados por problemas de saúde mental. Com as evidências de que os laços entre animais de estimação e seus tutores vão além de uma boa companhia, os hospitais Universitário Cajuru e São Marcelino Champagnat, que fazem parte da frente de saúde do Grupo Marista, promovem na quarta-feira (04) uma cerimônia de benção dos animais, em alusão ao dia do padroeiro da ecologia e protetor da natureza, São Francisco de Assis.

Com a presença dos cães e gatos que fazem parte de iniciativas voluntárias com pacientes, como o grupo Amigo Bicho, a ação acontece no estacionamento dos hospitais em Curitiba (PR), das 9 às 11 horas e das 14 às 16 horas. O evento é aberto para a comunidade e a benção será cedida pelo capelão dos hospitais, padre Antônio Júnior Diogo, ativo na causa animal.

Além da celebração, a iniciativa dos hospitais foca no reconhecimento da importância desses “amigos” fiéis que transformam vidas. “O convite para retribuir o amor recebido está aberto aos animais de estimação dos colaboradores dos hospitais, voluntários e da comunidade externa. Todos podem comparecer para celebrar conosco o Dia Mundial dos Animais”, enfatiza a coordenadora da pastoral e voluntariado, Nilza Brenny.

Bênção dos animais em Cuiritiba

Evento: Benção dos Animais

Data: 04 de outubro, quarta-feira

Horário: 09h às 11h | 14h às 16h

Endereço: Estacionamento do Hospital São Marcelino Champagnat – Av. Presidente Affonso Camargo, 1399 – Cristo Rei, Curitiba – PR

