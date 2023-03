A Polícia Civil do Paraná cumpriu na manhã desta sexta-feira (31), mandado de busca e apreensão na casa de um colaborador do Clube Curitibano. O homem é suspeito de ter filmado crianças no vestiário feminino no último sábado (25).

Segundo informações, a operação ocorreu em duas casas, nos bairros Cajuru e Uberaba, em Curitiba. Um aparelho celular foi apreendido para passar por perícia para verificação do conteúdo.

De acordo com o Ministério Público do Paraná (MP-PR), o homem é suspeito de envolvimento com crimes de produção e armazenamento de pornografia infantil. A promotora de Justiça, Tarcila dos Santos, reforça que a apreensão do equipamento eletrônico visa encontrar alguma imagem que possa ter relação com a situação ocorrida nas proximidades do vestiário, onde crianças e adolescentes tomavam banho.

“As diligências estão sendo empreendidas pela Polícia Civil e paralelamente, o MP ingressou com pedido de busca e apreensão, visando a apreensão de equipamentos e celulares que pudessem conter alguma gravação que se relacionasse a situação sobre a investigação”, diz a promotora.

A ordem judicial foi cumprida pela 1ª Promotoria de Justiça de Infrações Penais contra Crianças, Adolescentes e Idosos do Ministério Público do Paraná em conjunto com o Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria), da Polícia Civil.

O caso segue sob sigilo, e não há informação se o suspeito foi encontrado.

Relembre o caso

Uma criança viu um homem filmando o vestiário das meninas Assustada, a criança avisou a mãe, que logo repassou mensagens para alertar os pais. O vestiário é utilizado por meninas com idade entre 9 e 12 anos. Ao ter conhecimento do fato, a Polícia Militar (PM) foi chamada para comparecer ao clube.

O Clube Curitibano em nota, informou no dia da ocorrência que o local foi invadido. “Informamos aos associados e à comunidade que o corpo técnico do Clube Curitibano já foi alertado que uma área restrita, que dá acesso ao banheiro feminino do Parque Aquático da Sede Barão, foi indevidamente invadida. A equipe de segurança, em parceria com a Polícia Militar, já iniciou as investigações para identificar quem invadiu, para, então, tomar as medidas cabíveis com objetivo de punir os envolvidos e solucionar esse ocorrido”, disse em nota.

