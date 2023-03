Uma nova e potente frente fria se formou na Argentina, Uruguai e no Rio Grande do Sul tem causado preocupação nos meteorologistas. Segundo o site Climatempo, o sistema traz chuvas muito fortes para a região, acompanhada de ventos e até granizo. Um ciclone extratropical e um ciclone bomba podem se formar, intensificando os efeitos das chuvas. Os fenômenos podem influenciar o clima no Paraná.

No sábado o sistema se desloca pelo Sul, passa por Santa Catarina e o Paraná, chegando a São Paulo no domingo. Os efeitos vão diminuindo conforme a frente fria se desloca, mas os efeitos serão sentidos nesses estados.

AA Marinha do Brasil emitiu um alerta de frente fria que vai provocar ventos litorâneos muito fortes em toda a região Sul e Sudeste. A intensidade dos ventos deve chega a quase 80 km/h, provocando ressaca em cidades praianas. Entre o sábado e segunda-feira, as ondas podem chegar a 3,5 metros de altura.

Após a passagem da frente fria, os termômetros registram também queda de temperatura, especialmente entre domingo e segunda. A mínima em Curitiba pode chegar a 13°C.

O que é um ciclone bomba?

Segundo o Climatempo, o ciclone bomba é um fenômeno meteorológico caracterizado por um ciclone extratropical intenso com ventos muito fortes, que pode causar estragos e danos materiais. Recebe esse nome por conta da rápida queda de pressão atmosférica que ocorre no centro do ciclone, causando um “efeito bomba”. O ciclone bomba pode ocorrer em diversas regiões do país, especialmente no Sul e Sudeste.