Homem que agrediu músico negro em Curitiba vai a júri popular

Paulo César Bezerra da Silva vai a júri popular pelos crimes de tentativa de homicídio triplamente qualificada e injúria racial, conforme decisão da justiça divulgada nesta quinta-feira (15). O homem vai ser julgado por agredir o músico Odivaldo Carlos da Silva, conhecido como Neno, no Centro de Curitiba, no dia 22 de novembro de 2022.

O crime foi registrado por câmeras de monitoramento. Na ocasião, Paulo estava armado com um cassetete e uma faca, além de estar acompanhado de um cachorro. Quando Neno passava pela calçada na rua Doutor Faivre, o acusado ordenou que o animal o atacasse e, em seguida, agrediu o músico com o cassetete.

Conforme a decisão anunciada nesta quinta-feira pelo juiz Leonardo Bechara Stancioli, Paulo vai responder pelos crimes com três qualificadores: motivo torpe, uso de meio cruel e utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima.

“O réu desferiu diversos golpes com um cassetete contra a vítima e ofendeu a sua dignidade, proferindo palavras ofensivas contra sua raça e sua cor – ele teria dito “Ei, negro! Macaco! Morador de rua tem que morrer!”, disse o Ministério Público do Paraná (MPPR).

O acusado está preso preventivamente e deve continuar nessa condição até o julgamento.

Um pouco depois de atacar Neno, Paulo também agrediu um homem em situação de rua, que estava na região do Centro de Curitiba. O acusado também utilizou o cassetete para machucar a segunda vítima. Portanto, ele também será julgado pela segunda tentativa de homicídio.

