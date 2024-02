“Gastei com uniforme e a promessa aos meus filhos não foram cumpridas. Não se altera o local do colégio assim, é triste o que estão fazendo conosco”, desabafou Rafaela Bueno, mãe de duas crianças que ainda não estudaram em 2024 devido ao cancelamento do Ensino Médio Profissionalizante de Enfermagem, no Colégio Estadual Silveira da Motta, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

No fim do ano passado, o Colégio Silveira da Motta ofertou dois cursos profissionalizantes nas áreas de Enfermagem e Administração e Desenvolvimento de Sistemas. Foram realizadas provas conforme consta nas redes sociais da escola. O período de matrícula dos aprovados foi de 07 a 19 de dezembro.

Post feito pelo Colégio Silveira da Motta mostra os alunos no processo seletivo. Foto: Reprodução/Facebook/Colégio Silveira da Motta.

Na casa da Rafaela Bueno a aprovação dos filhos de 14 e 15 anos foi motivo de comemoração. No entanto, o drama estaria por vir.

“Teve um processo seletivo e eles foram classificados. Eles estavam no 9º ano e fizemos a matrícula online. Abri mão da vaga na escola que eles estudavam, pois foi desejo deles. Fui informada primeiramente que não tinha sido fechada turma, depois que a Secretaria Estadual de Educação não havia liberado o curso. Começamos a ficar perdidos e estamos no meio de fevereiro, nada mudou”, disse Rafaela.

Com a indefinição, os pais dos alunos aprovados se uniram e formaram um grupo de mensagem de WhatsApp para troca de informações. São 26 pais que estão com os filhos sem aula. “Gastamos com uniforme, alguns pagaram pelo transporte escolar de vans e não temos previsão. Já jogaram para outros colégios que são mais distantes ou horários que não concordamos. Somos reféns de uma promessa não cumprida, estamos impedidos de matricular nossos filhos”, reclamou Rafaela.

A reportagem buscou o Colégio Estadual Silveira da Motta, mas, por se tratar de uma instituição de ensino estadual, a direção passou a palavra para a Secretaria Estadual de Educação do Estado do Paraná (Seed/PR). Em nota, a Seed informou que encontrou divergências com a matriz curricular do referido curso no Silveira da Motta, e a equipe técnica da SEED concluiu que o Colégio Estadual São Cristóvão seria a opção mais adequada para manutenção do curso na região de São José dos Pinhais.

“Após visitas a algumas Instituições de ensino naquele município, com potencial para recebimento do referido curso, a equipe técnica da SEED concluiu que o Colégio Estadual São Cristóvão, o qual comprovadamente mantém qualidade na oferta da Educação Profissional e de ensino no município, seria a opção mais adequada para manutenção do curso na região em questão, de modo que se iniciou um processo operacional para a autorização de oferta do referido curso na Instituição definida. Tal processo está em tramitação junto ao Conselho Estadual de Educação para os devidos procedimentos legais. Entende-se que toda mudança gera desconforto a todos os envolvidos, mas é importante esclarecer a mesma ocorreu pela preocupação com a garantia da qualidade da oferta de ensino e com professores, pais, alunos e a comunidade em geral”, diz a nota da Seed/PR.

