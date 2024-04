Um morador em situação de rua morreu na manhã desta quarta-feira (03) ao ser atropelado por um caminhão na BR-277, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (RF), o acidente foi no km 71, e a vítima chegou a ficar presa embaixo do caminhão. O motorista do veículo pesado permaneceu no local para prestar depoimento para as autoridades. O homem que não resistiu estava sem documento de identificação.

O trânsito na região está fluindo normalmente apesar do caminhão estar parado em uma das faixas.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas?

Moda e lifestyle Shein vai abrir loja física em Curitiba: brindes, descontos e peças a partir de R$ 21,99 10 mais ricos do Brasil Fundador de gigante dos cosméticos de Curitiba está na lista de bilionários da Forbes Mini terreno! Lote no Pilarzinho a partir de R$ 17 mil? Terreno tem permissão para venda em Curitiba