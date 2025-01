Homem cai de telhado de shopping de Curitiba e fica em estado grave

Um homem de 54 anos caiu de altura de aproximadamente 10 metros, na manhã desta terça-feira (14), no Shopping Estação, no bairro Rebouças, em Curitiba. O estado dele é grave.

A pessoa estava trabalhando como prestador de serviço no telhado quando sofreu a queda no interior do empreendimento. Várias equipes de atendimento do Corpo de Bombeiros foram acionadas para a realização do atendimento. O homem foi encaminhado ao Hospital do Trabalhador.

“O teto veio a ceder na parte em que ele pisou. É situação grave, especialmente em trauma em crânio. A gente não observou nenhum rompimento de segurança, mas aparentemente não estava sendo utilizado”, disse um bombeiro em entrevista para a RPC.

Em nota, o shopping lamentou o ocorrido e informou estar acompanhando o atendimento e em contato com a empresa terceirizada.

Acidentes no Shopping Estação

Em novembro do ano passado, homem morreu no Shopping Estação ao ficar preso em elevador. Na oportunidade, a pessoa entrou escondido nas dependências do estacionamento por um acesso não permitido para pedestres, colocando em risco a própria segurança e das demais pessoas.

Segundo o que foi apurado pela Polícia Civil , o homem vivia em situação de rua e possuía histórico de internações por uso de drogas.

Ainda em novembro, a queda de um enfeite de Natal assustou frequentadores do shopping. Um temporal que atingiu a cidade teria sido o motivo do incidente. Ninguém saiu ferido.