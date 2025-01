Morre no hospital trabalhador que caiu do telhado do Shopping Estação

Morreu, no começo da tarde desta terça-feira (14), o trabalhador que caiu enquanto fazia uma manutenção em parte do telhado do Shopping Estação, no bairro Rebouças, em Curitiba. O homem de 54 anos era terceirizado e sofreu o acidente às 9h48 desta terça-feira.

O homem foi resgatado em estado gravíssimo e encaminhado ao Hospital do Trabalhador, onde morreu, conforme informou a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Sem EPI?

Em entrevista ao telejornal Meio Dia Paraná, um bombeiros que atendeu o caso informou que as equipes não haviam verificado a existência de EPI (Equipamento de Proteção Individual).

“O teto veio a ceder na parte em que ele pisou. É situação grave, especialmente em trauma em crânio. A gente não observou nenhum rompimento de segurança, mas aparentemente não estava sendo utilizado”, disse um bombeiro em entrevista para a RPC logo após o resgate.

E aí, Shopping Estação?

Em nota, o shopping lamentou o ocorrido e informou estar acompanhando o atendimento e em contato com a empresa terceirizada.