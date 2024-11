Homem morre após ficar preso dentro de elevador em shopping de Curitiba

Um homem foi encontrado morto e preso no elevador do Shopping Estação, em Curitiba, na noite desta quinta-feira (14). A vítima, encontrada inconsciente no local por volta das 18h51, tinha aproximadamente 30 anos.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a situação começou depois que foi verificado um problema no elevador do shopping e a empresa responsável pela manutenção do equipamento foi acionada.

Quando o técnico da empresa chegou, encontrou a vítima presa entre a cabine e a parede do fosso do elevador. O homem estava inconsciente no local.

Ainda conforme detalhes repassados pelos bombeiros, um médico do shopping e brigadistas civis atenderam a vítima primeiramente, mas o homem morreu no local. Além dos bombeiros, a Polícia Militar e Polícia Civil também foram acionadas.

Para retirar o corpo do homem que ficou preso foi necessário remover as peças, movimentar a cabine e expandir as paredes do elevador. Veja abaixo a imagem do local onde ocorreu a tragédia no shopping de Curitiba. O corpo foi encaminhado ao IML de Curitiba.

Shopping Estação lamenta morte no elevador

Por meio de nota, o Shopping Estação lamentou o ocorrido e informou que “está colaborando com as autoridades e prestando todo o apoio e informações necessárias para esclarecer a ocorrência”.

Imagem mostra o local onde houve o acidente fatal, dentro do elevador de um shopping de Curitiba. Foto: Corpo de Bombeiros.