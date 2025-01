Dupla morre em confronto com a polícia após assalto milionário na Grande Curitiba

Dois homens que teriam realizado um assalto milionário em uma joalheria em Rio Negro, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), foram mortos em um confronto com o Batalhão de Polícia de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (BPRONE) na noite de segunda-feira (13), no bairro de Santa Felicidade, em Curitiba.

De acordo com informações, o carro utilizado pela dupla foi encontrado pela polícia em uma rua tranquila. Ao realizarem a abordagem, os suspeitos do roubo fugiram para uma região de mata. A partir disso, policiais foram em direção aos dois homens quando iniciou o confronto com as duas mortes.

Na casa em que a dupla estava abrigada foram encontrados mais de 50 relógios, joias e dinheiro em espécie. Os objetos recuperados são avaliados em mais de R$ 1 milhão.