Bairro de Curitiba passa por mega obra com bloqueio de rua por 90 dias

Um trecho da Rua Bocaiúva, no bairro Santa Quitéria, em Curitiba, terá bloqueio total ao trânsito a partir das 9h desta terça-feira (14) para o início de obras de requalificação viária. A interrupção será por um período de 90 dias. A Tribuna avisou em dezembro do ano passado e a hora do serviço chegou.

Segundo a prefeitura, o tráfego será interrompido entre a Rua Curupaitis e a Avenida Arthur Bernardes, em um trecho de 400 metros. As melhorias integram o projeto Novo Inter 2.

A obra inclui terraplanagem, escavação, drenagem, correção geométrica (a via será alargada) e implantação de novo pavimento em concreto, iluminação, infraestrutura para fibra ótica, novas calçadas com acessibilidade e paisagismo.

Agentes de trânsito irão orientar o trânsito na região nos próximos dias. As ruas Irati e Professor Ulisses Vieira são opções de desvio para os motoristas. Vale reforçar que a interrupção da Rua Bocaiúva ocorrerá durante o dia, com a liberação de passagem aos moradores e comerciantes no final do dia.

Desvio de ônibus

Em razão do bloqueio da Rua Bocaiúva, a linha 702 – Caiuá/Cachoeira fará desvio de itinerário pelas ruas Professor Ulisses Vieira e Pretextato Taborda Júnior, sentido Caiuá. A alteração não afetará pontos de parada dos usuários do transporte coletivo.

As obras do Novo Inter 2 se estendem por 38 km, divididas em lotes, cada um com prazos de 18 meses a partir da autorização para o início e obras. O investimento total é de US$ 133,8 milhões, financiados pelo BID e contrapartidas municipais.