Rua de bairro pacato de Curitiba terá bloqueio para importante obra

A partir desta quinta-feira (19), moradores do Santa Quitéria, em Curitiba, enfrentarão mudanças temporárias em suas rotinas. A Rua Curupaitis, uma das principais vias da região, passará por um bloqueio parcial para a realização de obras de drenagem.

O trecho afetado compreende 250 metros entre as ruas Reinaldo Pazello e Bocaiúva. O trecho será sinalizará e o bloqueio terá orientações no trânsito. Para garantir a segurança e fluidez do tráfego, agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) vão estar presentes.

Novo Inter 2

A intervenção na Rua Curupaitis faz parte de um projeto do novo Inter 2. As ruas contempladas receberão melhorias em diversos aspectos: paisagismo, pavimentação, iluminação e calçamento