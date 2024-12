Novo terminal em Curitiba tem licitação assinada. Descubra como vai ficar

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O novo terminal de ônibus na região leste de Curitiba ganhou nesta quarta-feira um importante passo. O prefeito Rafael Greca assinou nesta quarta-feira (18) os termos para a licitação do projeto, em cerimônia realizada no Palácio 29 de Março, sede da prefeitura. O terminal será no bairro Capão da Imbuia e custará R$ 48,1 milhões.

O novo terminal faz parte do plano de expansão do transporte público da capital paranaense, que inclui a evolução do BRT Ligeirão Leste-Oeste. A obra custará R$ 48,1 milhões, sendo R$ 37,6 milhões de recursos federais do PAC da Mobilidade e R$ 10,4 milhões de contrapartida municipal.

“Estou profundamente emocionado. Foi um ano muito difícil, mas tivemos muitas alegrias com a entrega da Linha Verde”, declarou Greca durante a assinatura. O prefeito destacou que já é possível percorrer 42 km de ônibus, do Pinheirinho ao Atuba, em veículos modernos e menos poluentes.

Terminal de Curitiba terá ampliação da capacidade

O novo terminal será construído próximo à Rua da Cidadania do Cajuru, ampliando a capacidade de atendimento de 39 mil para 49 mil passageiros por dia útil. O número de linhas atendidas passará de 11 para 16, beneficiando mais de 100 mil usuários do transporte coletivo.

A estrutura contará com três plataformas, 22 pontos de parada simultâneos e um bicicletário de apoio, ocupando uma área total de quase 10 mil m².

Novos terminais de Curitiba

Além do Capão da Imbuia, outros seis terminais serão renovados em Curitiba:

Campo Comprido e Centenário: R$ 95 milhões

Vila Oficinas: R$ 48,6 milhões

CIC Norte: R$ 55,5 milhões

Os recursos vêm do PAC Legado, sem ampliar o endividamento do município. “São recursos a fundo perdido. A Prefeitura não vai precisar assumir compromisso de financiamento”, explicou o secretário de Governo, Luiz Fernando Jamur.

As obras fazem parte do plano da gestão Greca de modernizar o transporte público, incluindo os projetos Inter 2 e Ligeirão Leste-Oeste. “Meu sonho era entregar a cidade melhor do que recebi, e é isso que estamos fazendo”, concluiu o prefeito.