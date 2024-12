Shopping de Curitiba ganha novas lojas e planeja mais inaugurações para 2025

O ano de 2024 foi marcado pela chegada de grandes marcas ao Shopping Curitiba. No total, foram 14 novas lojas, como Cacau Show Mega Store, Hachimitsu, Taisho Yakiniku e Silvia Döring, além da CVC que abrirá as portas até o final do ano.

“Encerramos o ano com importantes inaugurações, trouxemos para os nossos clientes marcas renomadas, de diferentes segmentos e que tornam o nosso mix ainda mais completo. Para 2025, o público pode esperar novidades também, já nos primeiros meses”, celebra Bruna Habinoski, gerente de Marketing do Shopping Curitiba.

Em 2025, algumas inaugurações já estão confirmadas. O Shopping Curitiba se prepara para receber o Cineflix Cinemas, uma das maiores redes de cinemas do Brasil, o Montana Grill, marca conhecida por sua tradição em oferecer cortes de carne nobres e suculentos, Chiquinho Sorvetes, uma das maiores redes de sorveterias do Brasil, Tropical Banana, com uma proposta de fast food saudável, e o restaurante de culinária italiana, Armazém 71.

Novas operações em 2024

No setor de gastronomia, o Taisho Yakiniku levou para o mall o tradicional churrasco japonês, e a confeitaria Hachimitsu inaugurou a primeira unidade dentro de um shopping na capital. A Cacau Show abriu no shopping uma mega store com mais de 170 metros quadrados, combinando uma ampla oferta de produtos, cafeteria, gelatos e sobremesas, além de um ambiente totalmente instagramável.

O milkshake mais famoso do Brasil, Milky Moo, também inaugurou uma unidade no Shopping Curitiba, com mais de 30 sabores autorais e exclusivos no cardápio. A JAH, rede de açaí, sorvetes e picolés de alta qualidade, fortaleceu a sua presença na região Sul do país, com a abertura de uma unidade no empreendimento. A Nutty Bavarian, conhecida por suas castanhas glaceadas irresistivelmente aromáticas, também acaba de inaugurar uma unidade no shopping.

No segmento de moda, entraram para o mix de lojas do Shopping Curitiba a Silvia Döring, marca curitibana de acessórios, a Mirari, especializada em óculos de sol, e a Criatiff, uma marca com looks para as mulheres maduras.

Também fazem parte das novidades opções de acessórios, serviços e lazer. A SmartCase, com acessórios para smartphones, e o Sunset Lavar Car, com um serviço premium de higienização de carros. A KiDMax abriu as portas no shopping, reunindo mais de 20 máquinas de pelúcias e brindes, e a Stop to Play oferece ao público infantil diversão em carrinhos motorizados.

Além das inaugurações, diversas lojas estão repaginadas, com um layout mais moderno e confortável: Morana, Havana, Divert Park, Claro, Mini Kalzone, Swarovski e A Baronesa.

Leia o conteúdo original na Gazeta do Povo.