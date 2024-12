Coxinha explosiva em Curitiba deixa cliente ferido. Vídeo!

Um vídeo impressionante que circula pelas redes sociais mostra uma coxinha explodindo no rosto de um cliente de uma lanchonete no Bairro Alto, em Curitiba. O incidente ocorreu justamente naquele melhor momento quando você recebe o tradicional salgado brasileiro: a primeira mordida.

O quitute tinha acabado de ser feito e uma “bolsa de ar” dentro da coxinha que tinha acabado de sair da panela pode ser a explicação para a explosão. O vídeo mostra o cliente se preparando para a mordida quando, do nada, a coxinha explode, espirrando massa e recheio de frango para todos os lados, inclusive no rosto do cliente, que sofreu queimaduras superficiais no rosto.

Assista ao vídeo abaixo: