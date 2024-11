Enfeite de Natal cai em shopping de Curitiba durante temporal

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A queda de um enfeite de Natal assustou frequentadores do shopping Estação, em Curitiba, na noite desta sexta-feira (29). Funcionários rapidamente isolaram o local, e ninguém ficou ferido. O temporal que atingiu a cidade seria o motivo do incidente que resultou em alagamentos, quedas de árvore e corte de energia em vários bairros.

A ocorrência foi registrada pelos frequentadores do shopping, e logo viralizou nas redes sociais. Além da queda do enfeite, também houve danos nos suportes de iluminação e no gesso.

Segundo o Estação, o volume de água da chuva provocou o problema, mas que logo foi solucionada pela equipe de segurança.

“O shopping informa que o volume de chuva que atingiu Curitiba na tarde desta sexta-feira (29) acumulou um alto volume de água em pouco tempo, o que acarretou na queda de fragmentos de gesso. Assim que a chuva começou, a equipe do shopping foi acionada e a área já havia sido isolada antes mesmo da queda do gesso. Ninguém se feriu”, disse o shopping, em nota.

Temporal em Curitiba

A chuva causou uma série de transtornos em vários bairros da cidade. Segundo boletim da Defesa Civil de Curitiba, divulgado às 20h de sexta-feira, a cidade sofreu uma precipitação acumulada de 29,4 mm, o suficiente para causar alagamento, destelhamento, além de quedas de árvores e semáforos desligados. Ao todo 31 bairros de Curitiba tiveram ocorrências geradas pela chuva torrencial.

Além da alta quantidade de chuva em pouco tempo, o temporal teve ventos de até 26,6 km por hora.