Greca assina decreto e “Times Square” de Curitiba fica cada vez mais perto

A Rua Marechal Deodoro, no Centro de Curitiba, pode ganhar a sua própria “Times Square”, semelhante à famosa Times Square de Nova York. Em julho deste ano, a matéria da Tribuna destacou a discussão do projeto. Quatro meses depois, o prefeito Rafael Greca assina o Decreto Municipal 1.871/2024, que autoriza a instalação de grandes telões e letreiros luminosos ao longo de 592 metros da avenida, criando o Distrito de Mídia.

O prefeito destacou que essa iniciativa visa revitalizar a área, que já foi um importante ponto comercial e de lazer. O secretário municipal do Urbanismo, Julio Mazza de Souza, pediu apoio da iniciativa privada para garantir o sucesso do projeto, que pode impulsionar a economia local e atrair turistas, além de gerar mais empregos.

“Em 1994, fiz a despoluição visual da cidade, com uma legislação que disciplinou a capital para a publicidade bem colocada, mantendo a identidade da paisagem, em visão de inteligência. Com este Distrito de Mídia, retomamos o brilho da Avenida Marechal Deodoro, antigamente um ponto de comércio e de caminhadas para ver as vitrines. E que vai se tornar um ponto movimentado como outros distritos de mídia pelo mundo, como a Times Square, em Nova York; a Trafalgar Square, em Londres; e o Shibuya Crossing, em Tóquio”, disse o prefeito.

Controle de luz e alvará

O projeto prevê a instalação de até 20 mil m² de publicidade, com controle de intensidade de luz para evitar incômodos. As empresas interessadas deverão obter alvarás e seguir normas de segurança e preservação do patrimônio histórico.

Curitiba, já reconhecida pela inovação em mídia outdoor, espera que o novo distrito se torne um polo de campanhas publicitárias de grande escala, equilibrando modernidade e qualidade de vida para seus moradores e visitantes.

Pedido de apoio

O secretário municipal do Urbanismo, Julio Mazza de Souza, aproveitou para pedir que a iniciativa privada siga apoiando a proposta.

“Peço à Sepex-PR e à ACP que invistam o melhor de vocês no Distrito de Mídia. Se esse projeto for bem executado, ele pode ser o introdutor da revitalização, da geração de emprego, renda e turismo do Centro de Curitiba”, disse Souza, referindo-se ao Sindicato das Empresas de Publicidade Externa do Estado do Paraná (Sepex-PR) e à Associação Comercial do Paraná (ACP).

A área tem potencial para 20 mil m² de publicidade, e espera-se que os investimentos das empresas transformem a região em um polo para grandes campanhas publicitárias. Isso será feito utilizando recursos tecnológicos, equilibrando inovação urbana e qualidade de vida para residentes e visitantes.

Inovação urbana

O presidente do Sepex-PR, Romerson Faco, destacou a visão da gestão da Prefeitura para adotar ações de inovação urbana.

“Curitiba foi a primeira cidade do Brasil a adaptar a Lei de Publicidade, para ter os outdoors digitais em LED nas ruas. Essa alteração preparou Curitiba para mais este avanço, o da criação do Distrito de Mídia. Há muito tempo, essa renovação é uma reivindicação do setor e o prefeito Rafael Greca entendeu isso muito bem. A proposta é resultado de um casamento da iniciativa privada com o poder público para trazer um trabalho inovador para o cidadão”, destacou.

Desenvolvimento do Projeto e Regulamentação

Durante o evento, Patrícia Monteiro, diretora do Departamento de Usos do Solo da SMU, explicou o desenvolvimento do projeto. Ele começou com reuniões em julho de 2023 e incluiu estudos de impacto até a finalização da regulamentação.

O decreto estabelece parâmetros e condições para a instalação de publicidade na região, incluindo tipos permitidos, área máxima, altura e extensão. A publicidade só poderá ser instalada após a obtenção de um alvará, válido por um ano e renovável.

Condições para Licenciamento

As empresas devem controlar a intensidade da luz emitida para evitar incômodos visuais. As instalações devem seguir normas de segurança estrutural, garantindo visibilidade e segurança, além de manter as fachadas e passeios limpos.

Curitiba: Pioneira em Mídia Digital Out of Home

Curitiba é a cidade mais digitalizada em Out of Home (OOH) no Brasil, sendo um modelo para profissionais do setor. A Batel Square, primeira esquina digital da cidade, destaca-se por exibir publicidade em 3D no cruzamento da Rua Carneiro Lobo com a Avenida Visconde de Guarapuava.

Além disso, a cidade possui outros pontos de mídia externa que utilizam criatividade e inovação. Por exemplo, há locais onde a publicidade é exibida em espaços transformados em áreas pet ou em galerias de arte a céu aberto.

