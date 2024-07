Telões e muitas luzes na Rua Marechal Deodoro, no Centro de Curitiba. A prefeitura discute a ideia de transformar uma das principais vias da capital em uma espécie de Times Square de Nova Iorque ou mesmo, em um local semelhante ao cruzamento de Shibuya, em Tóquio.

O projeto chamado de “Distrito de Mídia” foi divulgado no domingo (28) pelo prefeito Rafael Greca nas redes sociais. A ideia é reforçar o desenvolvimento econômico da região central e valorizar a indústria local.

“Inspirado em ícones internacionais como a Times Square de Nova Iorque e o cruzamento de Shibuya em Tóquio, a ideia é transformar o trecho entre a Travessa da Lapa e a Praça Zacarias numa área vibrante e iluminada. Este projeto promete o desenvolvimento econômico da região central, crescimento da infraestrutura, impacto cultural e educacional, fortalecimento da indústria local, valorização imobiliária e uma maior visibilidade global para Curitiba”, escreveu o prefeito que conversou com empresários de mídia externa Halisson Pontarola e Jackson Hara.

Comentários da população

Nos comentários dos seguidores do prefeito de Curitiba nas redes sociais, a maior parte criticou a possível alteração da via com telões e luzes, ao mencionarem problemas no Centro, como a presença moradores em situação de rua ou mesmo a falta de segurança.

“No Centro? Realmente só passando de carro pela avenida pra ver, pois a pé, não tenho coragem de passar por lá”, opinou um seguidor.

Outros internautas elogiaram a ideia. “Fantástico. Vai ser um ponto turístico incrível. Torcendo para virar realidade”, escreveu outro seguidor.

