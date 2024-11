Gigante das autopeças de Curitiba vai inaugurar atacado em 2025

Curitiba vai ganhar em 2025 um novo atacado. Mas diferente dos supermercados, que seguem essa tendência há anos, quem prepara uma loja no estilo é a tradicional Alvorada AutoPeças, uma das mais antigas e conhecidas de Curitiba. O novo espaço será montado em grande barracão na Linha Verde, próximo ao viaduto que liga o Tingui ao Bairro Alto.

A loja vai vender para outras empresas, mas também para o consumidor final. A expectativa é aumentar o alcance da marca na região Norte da cidade a partir da sua matriz, no Bacacheri, além dos municípios de Colombo, Quatro Barras, Campina Grande do Sul e demais vizinhos. A expectativa da empresa é abrir as portas até junho de 2025. A identidade visual do local já começou a ser implantada.

A empresa se apresenta como uma das maiores autopeças do Brasil. São 440 mil itens no estoque, com peças para veículos fabricados a partir dos anos 1970. Desde a inauguração de sua matriz, em 1982, a rede expandiu sua atuação e hoje mantém 15 lojas no Paraná, com unidades também no interior (Londrina e Maringá). A empresa emprega ao todo cerca de 300 funcionários.